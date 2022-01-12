Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба погодили позиції перед Радою НАТО-РФ та обговорили кроки для стримування російської агресії на українському кордоні.

Так, за даними пресслужби МЗС України, сторони відзначили взаємну прихильність до дипломатичного принципу “Жодних угод щодо України без України”.

– Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен обговорили подальше втілення комплексного пакету стримування Росії від подальшої агресії, зокрема жорсткі економічні санкції проти РФ та практичне зміцнення обороноздатності Збройних Сил України. Держсекретар підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, – йдеться у повідомленні.

Кулеба, у свою чергу, подякував Сполученим Штатам за підтримку та відзначив єдність позицій наших країн на тлі загроз та ультиматумів з боку Росії.

– Серед наших партнерів зростає розуміння, що євроатлантичний простір буде у безпеці лише тоді, коли Україна буде у безпеці. Ми разом активно втілюємо цю формулу. Переговори у Женеві довели, що наша сила полягає у єдності та узгодженості позицій на тлі російських ультиматумів, – резюмував голова зовнішньополітичного відомства України.

За словами міністра, Україна продовжує активно працювати над консолідацією партнерів на тлі загрози подальшій російській агресії, а США залишаються партнером безпеки номер один нашої держави.