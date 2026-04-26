Правительство Великобритании продолжило тесное сотрудничество с американскими службами безопасности накануне визита короля Чарльза III в США на фоне стрельбы в гостинице в Вашингтоне, где находился президент Дональд Трамп и другие чиновники.

Об этом сообщает Reuters.

Сотрудничество Великобритании и США перед визитом короля

Отвечая на вопросы журналистов, главный секретарь премьер-министра Кира Стармера Даррен Джонс сказал, что британское правительство и Букингемский дворец относятся к безопасности короля Чарльза III очень серьезно.

По его словам, уже продолжаются широкие обсуждения, которые продлятся в ближайшие дни.

– По поводу визита его величества в США на следующей неделе: наши службы безопасности, очевидно, продолжают тесно сотрудничать для этого, – утверждает Даррен Джонс.

По информации издания, в понедельник, 27 апреля, начнется четырехдневный визит короля Чарльза III и королевы Камиллы в США.

Программа поездки предусматривает выступление перед Конгрессом к 250-летию американской независимости, а также приватную встречу с президентом США Дональдом Трампом.

В субботу вечером произошла стрельба во время ужина корреспондентов Белого дома, на котором находился Трамп. После этого охранники быстро вывели американского президента из зала и здания.

