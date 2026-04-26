Президент Литвы Гитанас Науседа в 40-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС заявил, что Россия вновь создает угрозы ядерной безопасности мира и призвал к санкциям против российской атомной корпорации.

Об этом он написал в сети X.

Санкции против Росатома: заявление Науседи

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что через 40 лет после Чернобыльской катастрофы мир снова сталкивается с опасностью, связанной с ядерной энергетикой, которую, по его словам, Россия использует как инструмент давления.

— Через 40 лет после Чернобыльской катастрофы Россия вновь подвергает мир опасности. От Запорожья до Чернобыля и Островца (город в Гродненской области РБ недалеко от границы Литвы, рядом с которым расположена Белорусская АЭС, — Ред.) Россия использует ядерную энергетику как оружие — через оккупацию, нападения и повреждения ядерных объектов, — заявил он.

Отдельно Гитанас Науседа подчеркнул, что международное сообщество должно действовать более решительно, чтобы не допустить повторения истории, и призвал к введению санкций против российской государственной ядерной корпорации Росатом.

Напомним, постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник по случаю 40-й годовщины Чернобыльской катастрофы также призвал международных партнеров ввести санкции против российской ядерной энергетической отрасли.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия должна немедленно и безоговорочно вернуть Запорожскую атомную электростанцию ​​Украине, а также обеспечить ее безопасное функционирование в соответствии с международными стандартами.

