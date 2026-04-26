Украина и Международное агентство по атомной энергии подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий расширение технической поддержки и сотрудничество в сфере развития ядерной энергетики.

Об этом сообщают первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время международной конференции Ukraine Energy Coordination Group.

Развитие ядерной энергетики Украины

По словам Шмыгаля, соответствующий меморандум, подписанный Украиной и МАГАТЭ, расширяет рамку сотрудничества в области восстановления энергетической инфраструктуры и развития ядерного сектора.

Среди главных направлений работы:

модернизация АЭС и объектов Чернобыльской зоны;

восстановление электросетевой инфраструктуры, критической для ядерной безопасности;

содействие строительству новых энергоблоков, в частности, на Хмельницкой АЭС;

поддержка институциональной реструктуризации НАЭК Энергоатом.

Как отметил Шмыгаль, во время встречи Рафаэль Гросси передал уникальную методологию, касающуюся функционирования атомных станций во время войны. Соответствующие договоренности они достигли в июле 2025 года.

– Этот уникальный документ МАГАТЭ станет основой мирового опыта и поможет избежать возможных катастроф, – говорится в сообщении.

Отдельно Шмыгаль поблагодарил МАГАТЭ за передачу двух автомобилей скорой помощи для нужд Южноукраинской и Чернобыльской АЭС.

По словам министра энергетики, это усилит возможности реагирования Украины на чрезвычайные ситуации.

Гросси отметил, что МАГАТЭ с начала полномасштабного вторжения РФ обеспечивает постоянное присутствие на всех украинских атомных электростанциях, включая Чернобыльскую АЭС.

Денис Шмыгаль выразил благодарность Рафаэлю Гросси за визит в Украину в годовщину Чернобыльской катастрофы и за всю оказанную поддержку.

Фото: Денис Шмыгаль

