$150 млрд помощи и 9 коалиций: итоги 4 лет Рамштайна
В воскресенье, 26 апреля, наступила четвертая годовщина с момента основания формата Рамштайн, который стал уникальной международной коалицией, объединившей более 50 стран и обеспечившей более $150 млрд военной помощи для усиления обороны Украины.
Об этом сообщает Минобороны.
Что известно о международной коалиции Рамштайн
Отмечается, что коалиция получила название Рамштайн из-за того, что местом проведения первой встречи Контактной группы по обороне Украины стала авиабаза США в Германии в 2022 году.
– За четыре года работы этот формат стал ключевой платформой координации решений по международной военной помощи Украине. Благодаря этому украинские военные получили критически необходимые возможности для отпора российской агрессии, – говорится в сообщении.
Среди вооружения, которое получила Украина в качестве помощи для фронта благодаря Рамштайну, следует упомянуть:
- системы ПВО NASAMS, PATRIOT, IRIS-T;
- танки Leopard и Abrams;
- реактивные системы залпового огня HIMARS;
- самоходные артиллерийские установки PzH 2000;
- бронетранспортеры M113;
- самолеты F-16 и Mirage-2000.
Также этот формат позволил создать 9 коалиций возможностей, отвечающих за такие ключевые сферы, как:
- авиация;
- интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона;
- морские возможности;
- артиллерия;
- бронетанковая техника и маневренность;
- ИТ;
- дроны;
- разминирование;
- Радиоэлектронная борьба.
Все эти коалиции обеспечивают первоочередные потребности и долгосрочное развитие Вооруженных Сил Украины, а также координируют международную поддержку по соответствующим направлениям.
Еще одним важным решением стало внедрение механизма Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) для привлечения более $5 млрд для закупки вооружения от США и его оперативной поставки.
В минобороны напомнили, что этот механизм создан в сотрудничестве с НАТО и США и предполагает финансирование поставок американского вооружения через добровольные взносы партнеров. Координация потребностей и поставок осуществляется через существующие инструменты НАТО, в частности, NSATU.
Как трансформировался формат Рамштайна за эти годы
Отмечается, что в соответствии с изменениями на фронте адаптируется и формат Рамштайн.
Пока он фокусируется на трехуровневом подходе к войне:
- воздух;
- земля;
- экономика.
Отмечается, что усилия всех партнеров направлены на такие основные приоритеты, как ПВО, увеличение производства дронов и ракет, а также обеспечение армии дальнобойными средствами.
В министерстве подсчитали, что страны Контактной группы вместе с ЕС привлекли на закупку украинских дронов для обороны Украины сумму более $5,7 млрд.
– Именно в рамках Контактной группы Украина может согласовывать направления сотрудничества с партнерами для максимально эффективной поддержки на поле боя, – говорится в сообщении.
Среди важных изменений – трансформация Рамштайна в платформу взаимовыгодного сотрудничества, где Украина выступает не только как получатель помощи, но и как контрибьютор глобальной безопасности.
– Это открывает доступ к украинским технологиям и системам, которые доказали эффективность в войне, и позволяет партнерам готовить свои армии к современным конфликтам. Украина благодарит Соединенные Штаты Америки за создание формата Рамштайн, Великобритании и Германии – за лидерство и координацию, а также всех государств-участников – за системную поддержку Сил обороны Украины, – подытожили в ведомстве.
Напомним, 15 апреля в Берлине прошли 34 заседания в формате Рамштайн, где министр обороны Украины Михаил Федоров призвал партнеров к дальнейшему укреплению оборонных возможностей.