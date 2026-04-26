В воскресенье, 26 апреля, наступила четвертая годовщина с момента основания формата Рамштайн, который стал уникальной международной коалицией, объединившей более 50 стран и обеспечившей более $150 млрд военной помощи для усиления обороны Украины.

Об этом сообщает Минобороны.

Что известно о международной коалиции Рамштайн

Отмечается, что коалиция получила название Рамштайн из-за того, что местом проведения первой встречи Контактной группы по обороне Украины стала авиабаза США в Германии в 2022 году.

– За четыре года работы этот формат стал ключевой платформой координации решений по международной военной помощи Украине. Благодаря этому украинские военные получили критически необходимые возможности для отпора российской агрессии, – говорится в сообщении.

Среди вооружения, которое получила Украина в качестве помощи для фронта благодаря Рамштайну, следует упомянуть:

системы ПВО NASAMS, PATRIOT, IRIS-T;

танки Leopard и Abrams;

реактивные системы залпового огня HIMARS;

самоходные артиллерийские установки PzH 2000;

бронетранспортеры M113;

самолеты F-16 и Mirage-2000.

Также этот формат позволил создать 9 коалиций возможностей, отвечающих за такие ключевые сферы, как:

авиация;

интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона;

морские возможности;

артиллерия;

бронетанковая техника и маневренность;

ИТ;

дроны;

разминирование;

Радиоэлектронная борьба.

Все эти коалиции обеспечивают первоочередные потребности и долгосрочное развитие Вооруженных Сил Украины, а также координируют международную поддержку по соответствующим направлениям.

Еще одним важным решением стало внедрение механизма Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) для привлечения более $5 млрд для закупки вооружения от США и его оперативной поставки.

В минобороны напомнили, что этот механизм создан в сотрудничестве с НАТО и США и предполагает финансирование поставок американского вооружения через добровольные взносы партнеров. Координация потребностей и поставок осуществляется через существующие инструменты НАТО, в частности, NSATU.

Как трансформировался формат Рамштайна за эти годы

Отмечается, что в соответствии с изменениями на фронте адаптируется и формат Рамштайн.

Пока он фокусируется на трехуровневом подходе к войне:

воздух;

земля;

экономика.

Отмечается, что усилия всех партнеров направлены на такие основные приоритеты, как ПВО, увеличение производства дронов и ракет, а также обеспечение армии дальнобойными средствами.

В министерстве подсчитали, что страны Контактной группы вместе с ЕС привлекли на закупку украинских дронов для обороны Украины сумму более $5,7 млрд.

– Именно в рамках Контактной группы Украина может согласовывать направления сотрудничества с партнерами для максимально эффективной поддержки на поле боя, – говорится в сообщении.

Среди важных изменений – трансформация Рамштайна в платформу взаимовыгодного сотрудничества, где Украина выступает не только как получатель помощи, но и как контрибьютор глобальной безопасности.

– Это открывает доступ к украинским технологиям и системам, которые доказали эффективность в войне, и позволяет партнерам готовить свои армии к современным конфликтам. Украина благодарит Соединенные Штаты Америки за создание формата Рамштайн, Великобритании и Германии – за лидерство и координацию, а также всех государств-участников – за системную поддержку Сил обороны Украины, – подытожили в ведомстве.

Напомним, 15 апреля в Берлине прошли 34 заседания в формате Рамштайн, где министр обороны Украины Михаил Федоров призвал партнеров к дальнейшему укреплению оборонных возможностей.

