Столтенберг обсудил ситуацию на украинской границе с Борисом Джонсоном

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили ситуацию с безопасностью в Европе и на украинской госгранице.

– Обсудил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном ситуацию с безопасностью в Европе, а также в и вокруг Украины. Мы объединены в НАТО, готовы защищать друг друга и готовы снова встретиться в рамках Совета НАТО-Россия, – написал Столтенберг у себя в Twitter.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвонился с президентом Литвы Гитанасом Науседой, чтобы обсудить с ним военное наращивание РФ в и вокруг Украины.

Фото: НАТО