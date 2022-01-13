Столтенберг обговорив ситуацію на українському кордоні з Борисом Джонсоном

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили ситуацію з безпекою в Європі та на українському держкордоні.

– Обговорив з прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном ситуацію з безпекою в Європі, а також в та навколо України. Ми об’єднані в НАТО, готові захищати одне одного і готові знову зустрітися в рамках Ради Росія-НАТО, – написав Столтенберг у себе в Twitter.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив телефоном з президентом Литви Гітанасом Науседою військове нарощування Російської Федерації в і навколо України.

Фото: НАТО