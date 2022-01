По меньшей мере девять человек погибли и 36 получили различные травмы в результате схождения с рельсов пассажирского поезда в индийском штате Западная Бенгалия. Трагедия произошла накануне поздно вечером.

Представитель Индийских железных дорог Раджеш Баджпай заявил, что четыре из 12 вагонов межгосударственного экспресса сошли с рельсов в районе Джалпайгури.

По предварительным данным, на путях образовалась трещина.

Главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи заявила, что пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

Guwahati-Bikaner Express derailed near Domohani (West Bengal), this evening. No report of any casualties. Details awaited. pic.twitter.com/7q02rbW7T1

— ANI (@ANI) January 13, 2022