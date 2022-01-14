По меньшей мере девять человек погибли и 36 получили различные травмы в результате схождения с рельсов пассажирского поезда в индийском штате Западная Бенгалия. Трагедия произошла накануне поздно вечером.

Представитель Индийских железных дорог Раджеш Баджпай заявил, что четыре из 12 вагонов межгосударственного экспресса сошли с рельсов в районе Джалпайгури.

По предварительным данным, на путях образовалась трещина.

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Главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи заявила, что пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

Guwahati-Bikaner Express derailed near Domohani (West Bengal), this evening. No report of any casualties. Details awaited. pic.twitter.com/7q02rbW7T1 — ANI (@ANI) January 13, 2022

Стоит отметить, что такие аварии в Индии происходят довольно часто — причиной тому является старение железнодорожной инфраструктуры и плохое обслуживание.

Согласно отчету Национального бюро регистрации преступлений (NCRB), в 2020 году почти 12 000 человек погибли в более чем 13 000 железнодорожных катастроф по всей стране.

Один из самых смертоносных инцидентов последних лет произошел в ноябре 2016 года, когда в северном штате Уттар-Прадеш в результате схода с рельсов нескольких вагонов поезда погибли более 140 человек.

В ноябре 2017 года по меньшей мере 39 человек погибли и еще 50 получили серьезные ранения в результате крушения поезда в южном штате Андхра-Прадеш.