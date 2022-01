Щонайменше дев’ятеро людей загинули і 36 зазнали різних травм унаслідок сходження з рейок пасажирського поїзда в індійському штаті Західна Бенгалія. Трагедія сталася напередодні пізно увечері.

Представник Індійських залізниць Раджеш Баджпай заявив, що чотири з 12 вагонів міждержавного експресу зійшли з рейок у районі Джалпайгурі.

За попередніми даними, на шляхах утворилася тріщина.

Головний міністр Західної Бенгалії Мамата Банерджі заявила, що постраждалим буде надано всю необхідну медичну допомогу.

Guwahati-Bikaner Express derailed near Domohani (West Bengal), this evening. No report of any casualties. Details awaited. pic.twitter.com/7q02rbW7T1

— ANI (@ANI) January 13, 2022