Щонайменше дев’ятеро людей загинули і 36 зазнали різних травм унаслідок сходження з рейок пасажирського поїзда в індійському штаті Західна Бенгалія. Трагедія сталася напередодні пізно увечері.

Представник Індійських залізниць Раджеш Баджпай заявив, що чотири з 12 вагонів міждержавного експресу зійшли з рейок у районі Джалпайгурі.

За попередніми даними, на шляхах утворилася тріщина.

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Головний міністр Західної Бенгалії Мамата Банерджі заявила, що постраждалим буде надано всю необхідну медичну допомогу.

Guwahati-Bikaner Express derailed near Domohani (West Bengal), this evening. No report of any casualties. Details awaited. pic.twitter.com/7q02rbW7T1 — ANI (@ANI) January 13, 2022

Варто зазначити, що такі аварії в Індії трапляються доволі часто – причиною цього є старіння залізничної інфраструктури та погане обслуговування.

Згідно зі звітом Національного бюро реєстрації злочинів (NCRB), у 2020 році майже 12 000 людей загинули у понад 13 000 залізничних катастроф по всій країні.

Один із найбільш смертоносних інцидентів останніх років стався у листопаді 2016 року, коли в північному штаті Уттар-Прадеш внаслідок сходження з рейок кількох вагонів поїзда загинуло понад 140 людей.

У листопаді 2017 року щонайменше 39 людей загинули та ще 50 дістали серйозних поранень внаслідок краху поїзда в південному штаті Андхра-Прадеш.