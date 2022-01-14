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В Індії поїзд зійшов з рейок: загинуло щонайменше 9 людей

Марта Бондаренко редакторка стрічки
В Індії поїзд зійшов з рейок: загинуло щонайменше 9 людей

Щонайменше дев’ятеро людей загинули і 36 зазнали різних травм унаслідок сходження з рейок пасажирського поїзда в індійському штаті Західна Бенгалія. Трагедія сталася напередодні пізно увечері.

Представник Індійських залізниць Раджеш Баджпай заявив, що чотири з 12 вагонів міждержавного експресу зійшли з рейок у районі Джалпайгурі.

За попередніми даними, на шляхах утворилася тріщина.

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Головний міністр Західної Бенгалії Мамата Банерджі заявила, що постраждалим буде надано всю необхідну медичну допомогу.

Варто зазначити, що такі аварії в Індії трапляються доволі часто – причиною цього є старіння залізничної інфраструктури та погане обслуговування.

Згідно зі звітом Національного бюро реєстрації злочинів (NCRB), у 2020 році майже 12 000 людей загинули у понад 13 000 залізничних катастроф по всій країні.

Один із найбільш смертоносних інцидентів останніх років стався у листопаді 2016 року, коли в північному штаті Уттар-Прадеш внаслідок сходження з рейок кількох вагонів поїзда загинуло понад 140 людей.

У листопаді 2017 року щонайменше 39 людей загинули та ще 50 дістали серйозних поранень внаслідок краху поїзда в південному штаті Андхра-Прадеш.

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Джерело: CNN

Фото: Pixabay

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