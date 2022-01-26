Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг утверждает, что в отличие от своей предшественницы Карин Кнайсль не стал бы танцевать с российским президентом Владимиром Путиным.

– Как мужчина, я бы не соблазнился танцем с Путиным, и я бы этого не сделал, – уверяет глава австрийского МИД.

Он также оценил угрозу вторжения России в Украину “признанием провала” Кремля.

Министр сравнил сложившуюся ситуацию с подавлением восстаний в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году тогдашним Советским Союзом. Он выразил мнение, что Путин хочет “повернуть колесо времени вспять”.

– На самом деле он достигает противоположного… Он просто толкает своих соседей на запад, в НАТО и ЕС, – сказал Шалленберг.

Он назвал пугающим то, что в 2022 году приходится “считаться с реальным риском военного конфликта на европейском континенте”.

Напомним, в 2018 году на тот момент министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль пригласила на свою свадьбу Владимира Путина. После этого были опубликованы фото с их совместным танцем.

Источник: Kurier

Фото: Depositphotos, Кремль