Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг стверджує, що на відміну від своєї попередниці Карін Кнайсль не став би танцювати з російським президентом Володимиром Путіним.

– Як чоловік, я не спокусився б танцем з Путіним, і я б цього не зробив, – запевняє глава австрійського МЗС.

Він також оцінив загрозу вторгнення Росії в Україну як “визнання провалу” Кремля.

Міністр порівняв ситуацію, що склалася, з придушенням повстань в Угорщині в 1956 році і в Чехословаччині в 1968 році тодішнім Радянським Союзом. Він висловив думку, що Путін хоче “повернути колесо часу назад”.

– Насправді він досягає протилежного… Він просто штовхає своїх сусідів на захід, до НАТО та ЄС, – сказав Шалленберг.

Він назвав страшним те, що у 2022 році доводиться “зважати на реальний ризик військового конфлікту на європейському континенті”.

Нагадаємо, 2018 року на той момент міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль запросила на своє весілля Володимира Путіна. Після цього було опубліковано фото з їхнім спільним танцем.

Джерело: Kurier

Фото: Depositphotos, Кремль