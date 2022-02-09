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Факты / Мир

Словакия упростила правила въезда для иностранцев: что изменилось

Илья Нежигай редактор ленты
стюард в літаку

Словакия отменила перечень особых условий для прибывающих из стран, где существует повышенный риск заболеть омикрон-штаммом коронавируса.

Такое решение словацкие власти приняли после введения новых правил Европейской комиссией в отношении путешествующих. Согласно новой норме ЕК, все сертификаты о вакцинации действительны на территории Евросоюза в течение девяти месяцев.

— С 4 февраля 2022 года по прибытии в Словакию лица, преодолевшие Covid-19 более 180 дней назад, имеют те же условия, что и вакцинированные, — говорится в сообщении.

То есть для полностью вакцинированных лиц, а также для лиц, преодолевших болезнь, домашний карантин по прибытии в Словакию не обязателен.

Раньше тех, кто хоть и переболел коронавирусной инфекцией, все равно обязывали идти на карантин.

Пока обязательной остается только регистрация в eHranice для невакцинированных лиц.

Сам карантин для людей, которые не привились, был сокращен с 10 до 5 дней после прибытия в Словакию. Карантин может быть сокращен, если лицо получило отрицательный результат ПЦР-теста.

Напомним, с 30 января Украина была внесена в список стран высокого риска в Германии. Поэтому украинцы, которые хотят посетить ФРГ, должны соблюдать новые правила.

Источник: Госпогранслужба

Фото: Depositphotos

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