Словаччина спростила правила в’їзду для іноземців: що змінилось

Словаччина скасувала перелік особливих умов для осіб, що прибувають з країн, де існує підвищений ризик захворіти омікрон-штамом коронавірусу.

Таке рішення словацька влада прийняла після введення нових правил Європейською комісією щодо осіб, що подорожують. Згідно з новою нормою ЄК, усі сертифікати про вакцинацію дійсні на території Євросоюзу протягом дев’яти місяців.

– Від 4 лютого 2022 року після прибуття до Словаччини особи, які подолали Covid-19 більш як 180 днів тому, мають ті самі умови, що й вакциновані, – йдеться у повідомленні.

Тобто для повністю вакцинованих осіб, а також для осіб, які подолали хворобу, домашній карантин після прибуття до Словаччини не є обов’язковим.

Раніше тих, хто хоч і перехворів коронавірусною інфекцією, все одно зобов’язували йти на карантин.

Наразі обов’язковою залишається лише реєстрація в eHranice для невакцинованих осіб.

Сам карантин для людей, що не зробили щеплення, був скорочений з 10 до 5 днів після прибуття до Словаччини. Карантин може бути скорочений, якщо особа отримала негативний результат ПЛР-тесту.

Нагадаємо, з 30 січня Україна була занесена до списку країн високого ризику в Німеччині. Тому українці, які хочуть відвідати ФРН, мають дотримуватись нових правил.