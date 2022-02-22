Трехдневная конференция по безопасности в Мюнхене была посвящена различным угрозам в мире – пандемии, неравенству, обострению в Африке и на Ближнем Востоке. Но все эти вопросы оказались в тени опасности №1 – риска российского вторжения в Украину. Еще больше спекуляций добавило отсутствие на конференции представителей из России. Впервые за 23 года.

Сегодня над Украиной нависла угроза нового вторжения. Как это предотвратить? Ключевой вопрос конференции по безопасности.

Джеймс Мэтис, бывший министр обороны США

Его сценарий не оптимистичен: отвести угрозу практически невозможно. С ним согласен еще один американский генерал – бывший руководитель ЦРУ Дэвид Петреус.

Американские генералы стали участниками панельной дискуссии на украинском ланче, организованном фондом Виктора Пинчука и Ялтинской европейской стратегией в Мюнхене.

Среди участников ланча – министры обороны и иностранных дел, западные журналисты, политологи и военные. Несмотря на пессимистические прогнозы генералов, большинство опрошенных участников встречи верят, что большой войны удастся избежать.

Тема санкций и военной помощи Украине стала ключевой во время переговоров украинского президента Зеленского и американского вице-президента Камалы Харис. Она возглавляла американскую делегацию в Мюнхене.

Поддержка Украины западными лидерами в значительной мере зависит от общественного мнения. Так называемый индекс угроз, который ежегодно публикуют представители Мюнхенской конференции по безопасности, показывает, что Россия для живущих здесь людей – далеко не угроза номер один. Но ситуация меняется, особенно учитывая последние публикации в прессе.

Понимая настроения людей, эксперты по коммуникациям в команде Зеленского, очевидно, хорошо поработали над речью украинского президента в Мюнхене. Она стала самой эмоциональной на конференции.

— Мы ценим любую помощь, но все должны понимать — это не благотворительные взносы, о которых Украина должна просить или напоминать.

Тон речи такой – у Киева лопнуло терпение. Хватит говорить об Украине как о буферной зоне между Европой и Россией – пора назвать конкретные даты вступления нашего государства в ЕС и НАТО.

Но пока Украина находится в так называемой серой зоне, нужно уже сегодня предоставить ей конкретные гарантии безопасности. Он призвал в ближайшие дни провести переговоры с участием постоянных членов Совбеза ООН и Турции.

Кроме того, он инициировал проведение консультаций подписантов Будапештского меморандума. Этот документ 1994 года должен был гарантировать Украине безопасность — после того, как она отказалась от третьего ядерного арсенала в мире.

— Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994-го поставлены под сомнение.

Что это значит? Украина в таком случае попытается восстановить ядерный арсенал? Сейчас это вопрос без ответа. Но точно встревожит Запад. Особенно учитывая, как тяжело сейчас идут переговоры с Ираном, который создает ядерную бомбу.

Что интересно, во время конференции по безопасности даже немцы сменили тон в отношении россиян, хотя они обычно осторожны в своих высказываниях из-за бизнес-интересов. Новый канцлер Олаф Шольц назвал российские требования в отношении Украины касательно невступления в НАТО просто смешными, а Европу призвал не быть наивной во время переговоров с Путиным.

Зеленский о санкциях против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за скорейшее введение санкций против России в ответ на так называемое признание Кремлем террористических псевдообразований “Д/ЛНР”.

Об этом глава государства заявил на совместном с президентом Эстонии Аларом Карисом брифинге.