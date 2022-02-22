Россию раздражает, что их пропагандистские вбросы уже не действуют на украинцев – Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обратился к украинцам из-за очередной российской агрессии и признания псевдоформирований “ЛДНР”.

— Я благодарен украинцам за то, что, несмотря на внутреннюю тревожность, сохраняют хладнокровие и спокойствие. Паника в Украине нужна только государству-агрессору – РФ. Россию раздражает, что их пропагандистские вбросы уже не действуют на украинцев, поэтому Кремль продолжит информационные атаки по нам с новой силой. Поэтому и дальше пропускаем все сквозь призму критического мышления. Со стороны государства мы будем держать оборону в развенчивании фейков и прилагать усилия для защиты информпространства, — написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что все последние действия Кремля являются только продолжением варварской политики, которая длится уже восемь лет.

— Как будто мы или мир не знали, что на оккупированной части Донбасса есть российские войска? Как будто Владимир Путин до вчерашнего спича не манипулировал историческими фактами? Украина – не одна. Мы ждем не только жесткой реакции мира на агрессию России, но и конкретных санкций. А также конкретной помощи Украине, ставшей единственным реальным защитником Европы от имперских планов Путина, — добавил министр.

По его словам, больше чем на “всемирную обеспокоенность” украинцы должны полагаться на самих себя, на украинский дух, на стремление воли и армию. Ведь “активизация террористов и даже введение российских войск – не пугают нас, а ВСУ способны противостоять врагу”. Он еще раз напомнил, что российские войска были на территории Донбасса уже восемь лет.

— У страны есть план действий, а чиновники продолжают активно работать в пределах компетенций своих ведомств. Мы не отказываемся от дипломатического пути урегулирования ситуации. Но пусть враг помнит – мы готовы дать ему отпор. И все объединимся для помощи нашим Вооруженным Силам! Все будет Украина!

Напомним, что 21 февраля после заседания Совбеза Россия признала “ДНР” и “ЛНР”. Президент РФ Владимир Путин приказал Минобороны России обеспечить Вооруженными силами РФ “функции поддержания мира” на этих территориях.

Источник: Александр Ткаченко