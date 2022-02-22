Триденна конференція з безпеки в Мюнхені була присвячена різним загрозам у світі – пандемії, нерівності, загостренню в Африці та на Близькому Сході. Але усі ці питання опинились в тіні небезпеки №1 – ризику російського вторгнення в Україну. Ще більше спекуляцій додала відсутність на конференції представників із Росії. Вперше за 23 роки.

Сьогодні над Україною нависла загроза нового вторгнення. Як цьому запобігти? Ключове питання конференції з безпеки.

Джеймс Метіс, колишній міністр оборони США

У нього сценарій не оптимістичний: відвернути загрозу практично неможливо. З ним згоден ще один американський генерал – колишній керівник ЦРУ Девід Петреус.

Американські генерали стали учасниками панельної дискусії на українському ланчі, організованому фондом Віктора Пінчука та Ялтинською європейською стратегією в Мюнхені.

Серед учасників ланчу – міністри оборони та закордонних справ, західні журналісти, політологи та військові. Попри песимістичні прогнози генералів, більшість опитаних учасників зустрічі вірить, що великої війни вдасться уникнути.

Тема санкцій і військової допомоги Україні стала ключовою під час переговорів українського президента Зеленського та американського віцепрезидента Камали Гаріс. Вона очолювала американську делегацію в Мюнхені.

Підтримка України західними лідерами значною мірою залежить від громадської думки. Так званий індекс загроз, який щороку публікують представники Мюнхенської безпекової конференції, свідчить, що Росія для людей, які тут живуть, – далеко не загроза номер один. Та ситуація змінюється, особливо з огляду на останні публікації у пресі.

Розуміючи настрої людей, експерти з комунікацій в команді Зеленського, очевидно, добре попрацювали над промовою українського президента в Мюнхені. Вона стала найемоційнішою на конференції.

– Ми цінуємо будь-яку допомогу, але всі мають розуміти — це не благодійні внески, про які Україна має просити або нагадувати.

Тон промови такий – у Києва увірвався терпець. Годі говорити про Україну як про буферну зону між Європою та Росією – час назвати конкретні дати вступу нашої держави в ЄС і НАТО.

Та поки Україна перебуває в так званій сірій зоні, потрібно вже сьогодні надати їй конкретні гарантії безпеки. Він закликав найближчими днями провести переговори за участю постійних членів Радбезу ООН та Туреччини.

Крім того, він ініціював проведення консультацій підписантів Будапештського меморандуму. Цей документ 1994 року мав гарантувати Україні безпеку – після того, як вона відмовилася від третього ядерного арсеналу у світі.

– Якщо вони знову не відбудуться або за їхніми результатами не буде гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює, і всі пакетні рішення 1994 року поставлені під сумнів.

Що це означає? Україна в такому разі спробує відновити ядерний арсенал? Наразі це запитання без відповіді. Але точно стривожить Захід. Особливо з огляду на те, як важко зараз йдуть переговори з Іраном, який створює ядерну бомбу.

Що цікаво, під час безпекової конференції навіть німці змінили тон стосовно росіян, хоча вони зазвичай обережні у своїх висловлюваннях через бізнес-інтереси. Новий канцлер Олаф Шольц назвав російські вимоги стосовно України щодо невступу в НАТО просто смішними, а Європу закликав не бути наївною під час переговорів із Путіним.

Зеленський про санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський виступив за швидке запровадження санкцій проти Росії у відповідь на так зване визнання Кремлем терористичних псевдоутворень “Д/ЛНР”.

Про це глава держави заявив на спільному із президентом Естонії Аларом Карісом брифінгу.