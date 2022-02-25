Международная сеть хакеров объявила войну властям РФ

Главная международная сеть хакеров и активистов Anonymous объявила войну властям РФ. Об этом сообщили на странице Twitter.

Через час после обнародования поста созданный ФСБ национальный координационный центр по компьютерным инцидентам объявил о критическом уровне угрозы.

В результате этого может увеличиться интенсивность компьютерных атак на российские информационные ресурсы, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры.

Во-вторых, может пострадать репутация страны: “возможно проведение в дальнейшем вредных влияний из российского информационного пространства для последовательного формирования негативного образа нашей страны в глазах мирового сообщества”.

Кроме того, хакеры сообщили, что они обрушили работу пропагандистского сайта Russia Today. Также не открывается сайт Минобороны России.