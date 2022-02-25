Міжнародна мережа хакерів оголосила війну владі РФ

Головна міжнародна мережа хакерів та активістів Anonymous оголосила війну владі РФ. Про це повідомили на сторінці у Twitter.

Через годину після оприлюднення посту створений ФСБ національний координаційний центр з комп’ютерних інцидентів оголосив про критичний рівень загрози.

Внаслідок цього може збільшитися інтенсивність комп’ютерних атак на російські інформаційні ресурси, зокрема об’єкти критичної інформаційної інфраструктури .

По-друге, може постраждати репутація країни: “можливе проведення надалі шкідливих впливів із російського інформаційного простору для послідовного формування негативного образу нашої країни в очах світової спільноти”.

Крім цього, хакери повідомили, що вони обрушили роботу пропагандистського сайту Russia Today. Також не відкривається сайт Міноборони Росії.