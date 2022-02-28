Минфин США запретил операции с российскими Минфином и Центробанком

Министерство финансов США сообщило, что запрещает гражданам США осуществлять операции с Минфином, Фондом национального благосостояния и Центробанком России.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте министерства.

– Это обездвижит любые активы Центробанка, находящиеся в США или у граждан США, где бы они ни находились, – сказано в сообщении.

Министр финансов США Джэнет Йеллен отмечает, что новые санкции ограничат средства, от которых зависят президент РФ Владимир Путин и его ближайшее окружение для обеспечения военных действий России против Украины.

Таким образом, новые санкции США против Центробанка РФ делают невозможными попытки России поддержать валюту, ограничив глобальные поставки рубля и доступ к резервам, которые Кремль может попытаться обменять для поддержки рубля.

Также Минфин наложил санкции на три организации, управляющие одним из ключевых фондов России – Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и ее управляющей и дочерней компаний.

Сообщается, что блокируя эти организации, США перекрывают еще “один маршрут, по которому Россия получала доступ к финансовой системе США”.

Кроме того, по указу президента США Джо Байдена, американский Минфин ввел санкции против “близкого соратника” Путина и гендиректора этих организаций – Кирилла Дмитриева.