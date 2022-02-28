Мінфін США заборонив операції з російськими Мінфіном та Центробанком

Міністерство фінансів США повідомило, що забороняє громадянам США здійснювати операції з Мінфіном, Фондом національного добробуту та Центробанком Росії.

Відповідна заява опублікована на офіційному сайті міністерства.

– Це знерухомлює будь-які активи Центробанку, які перебувають у США чи громадян США, де б вони не знаходилися, – сказано в повідомленні.

Міністр фінансів США Дженет Єллен зазначає, що нові санкції обмежать кошти, від яких залежать президент РФ Володимир Путін та його найближче оточення для забезпечення воєнних дій Росії проти України.

Таким чином, нові санкції США проти Центробанку РФ унеможливлюють спроби Росії підтримати валюту, обмеживши глобальні постачання рубля та доступ до резервів, які Кремль може спробувати обміняти для підтримки рубля.

Також Мінфін наклав санкції на три організації, що управляють одним із ключових фондів Росії – Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) та її керуючу та дочірню компанії.

Повідомляється, що блокуючи ці організації, США перекривають ще “один маршрут, яким Росія отримувала доступ до фінансової системи США”.

Крім того, за указом президента США Джо Байдена, американський Мінфін ввів санкції проти “близького соратника” Путіна та гендиректора цих організацій – Кирила Дмитрієва.