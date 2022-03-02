Во всем мире и России проходят массовые антивоенные протесты. Люди выходят на улицы, чтобы заявить, что они против оккупации Украины со стороны РФ. Известно, что с 24 февраля задержано около 7 тыс. человек — им грозят уголовные дела и штрафы.

Но протестующие нашли новый способ заявить о несогласии с Путиным — им в этом помогают стены домов, заборы и вывески. Граффити, наклейки, быстрые рисунки — и хотя все их быстро срывают коммунальные службы, некоторые элементы протеста могут провисеть больше суток. Вскоре во всех крупных городах России стены сами будут говорить Путину о его кровавых ошибках.

Не только народ России протестует против войны, которую развязали в Украине — даже звезды страны-агрессора выступили против попыток оккупации. Максим Галкин, Иван Ургант, Ксения Собчак — это лишь малая часть знаменитостей, которые не стали молчать и поддержали Украину.

Зарубежные артисты также поддержали нашу страну массовыми отменами концертов на территории России. Среди них — Игги Поп и The Killers, Green Day, Imagine Dragons.

Фото: Meduza