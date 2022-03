Після початку повномасштабного вторгнення Росії на території України на країну-агресора було накладено безліч санкцій.

Західні компанії масово почали виходити з російського ринку, поставляти продукцію та надавати послуги.

Американська корпорація Procter & Gamble не стала виключенням.

Procter & Gamble – виробник безлічі засобів особистої гігієни для будь-якого віку, прального порошку Tide, бритви Gilette, шампунів Pantene та інших відомих брендів. Компанія також є замовник великого обсягу реклами на телебаченні.

Проте для Росії реклами Procter & Gamble більше не буде.

У листі генерального директора Procter & Gamble Джона Меллера розміщеного на сайті корпорації, йдеться про припинення всіх капітальних інвестиції і значного скорочення продукції.

Продукція в російських магазинах зменшиться до мінімума. На полицях залишаться найнеобхідніші засоби особистої гігієни та догляду за тілом.

Крім того, Procter & Gamble повністю згорне рекламу та маркетинг у Росії.

Серед продукції компанії – бренди Fairy, Tide, Ariel, Gilette, Lenor, Comet, Fairy Oxi, Mr. Proper, Pampers, Always, Alldays, Tampax, Discreet, Wash & Go, Head & Shoulders, Pantene, Shampu, Herbal Essense, Wella, Safeguard, Old Spice, Olay, Hugo Boss, Blend-a-Med, Oral-B, Crest , Cover Girl, Max Factor, Venus та інші.