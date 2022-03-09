Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение выделить €2 млрд помощи Украине и странам, принимающим украинских беженцев из-за войны в нашем государстве.

Такую информацию обнародовала пресс-служба ЕБРР. Речь идет о “пакете устойчивости” для Украины и стран, подвергшихся влиянию войны.

Его сегодня одобрил Совет директоров банка. Это первый этап поддержки.

Приоритетными направлениями “пакета устойчивости” являются: торговое финансирование; энергетическая безопасность; экстренная поддержка ликвидности; муниципальные сервисы.

– ЕБРР объявил первоначальный “пакет устойчивости”, предусматривающий финансирование мер для помощи гражданам, компаниям и странам, подвергшимся влиянию войны в Украине, — подчеркивается в сообщении.

В Украине средства будут направлены на: сферу управления долгом и реструктуризацию; торговое финансирование (в частности, для импорта горючего); финансирование ликвидности; экстренную поддержку реформ.

В частности, планируется поддержка украинских компаний (например, в форме отсрочки кредитов, поддержки ликвидности и финансирования торговли). Средства в ЕБРР обещают предоставить оперативно.

По возможности, компаниям будут оказывать помощь в переезде, чтобы они могли продолжать свою деятельность.

Кроме того, ЕБРР предоставит помощь странам, принимающим беженцев из Украины.

– Муниципальные органы в соответствующих странах сталкиваются с огромными вызовами в связи с этим притоком перемещенных граждан, – уточнили в банке.

Финансовая помощь для государств, принимающих украинских беженцев, будет направлена на: средства существования и муниципальные услуги для перемещенных лиц; торговое финансирование; поддержку ликвидности предприятий; экстренные закупки энергии для компенсации потерь импорта из РФ и Беларуси.

В будущем ЕБРР планирует приобщиться к программе реконструкции Украины.

– Когда позволят условия, ЕБРР также будет готов принять участие в программе реконструкции Украины, восстановлении источников существования и бизнеса, восстановлении жизненно важной инфраструктуры, поддержке эффективного управления и обеспечении доступа к услугам, — отмечается в сообщении.

Программа реконструкции будет предусматривать сотрудничество с Евросоюзом и США, а также донорами и другими международными финансовыми организациями.

Накануне Международный валютный фонд (МВФ) анонсировал выделение $1,4 млрд экстренной финансовой помощи Украине. Деньги должны помочь нашему государству справиться с кризисными последствиями из-за вторжения РФ.

Источник: ЕБРР