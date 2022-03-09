МВФ выделит Украине $1,4 млрд из-за вторжения России

Международный валютный фонд планирует 9 марта утвердить выделение $1,4 млрд экстренной финансовой помощи Украине. Деньги должны помочь справится с кризисными последствиями из-за вторжения РФ.

Об этом говорится на официальный сайт МВФ.

Соответствующий запрос о выделении финпомощи был направлен Исполнительным советом вчера, а сегодня предложение рассмотрят для утверждения.

Эти $1,4 млрд направляются Украине, чтобы помочь справиться с шоком, вызванным войной.

В Фонде напомнили, что в декабре нашей стране уже выплатили $700 млн, а также предоставили выделение специальных прав заимствования в размере $2,7 млрд, что было очень кстати для Украины в этот момент.

— МВФ и Всемирный банк — это два учреждения, которым часто поручается направлять скоординированную помощь нуждающимся странам. Сегодня нам нужно помочь поддержать Украину, чтобы она пережила этот шок, но для Украины наступит момент восстановления, — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.