Израиль заявил, что не станет маршрутом для обхода санкций против РФ

Израиль не станет маршрутом для обхода санкций, которые США и западные страны ввели против России.

Об этом на страницах издания The Times of Israel заявил министр иностранных дел страны Яир Лапид.

Он добавил, что МИД координируется по этому вопросу с центральным банком Израиля, министерством финансов, министерством экономики и другими структурами.

– Израиль сделает все возможное, чтобы способствовать посредническим усилиям, остановить обстрелы и возобновить мир, – заявил глава МИД, добавив, что Израиль работает вместе с США и европейскими странами.

К слову, в рамках эвакуации правительство Израиля разрешило впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране.