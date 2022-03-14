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Факты / Мир

Израиль заявил, что не станет маршрутом для обхода санкций против РФ

Маліновська Ангеліна
Израиль заявил, что не станет маршрутом для обхода санкций против РФ

Израиль не станет маршрутом для обхода санкций, которые США и западные страны ввели против России.

Об этом на страницах издания The Times of Israel заявил министр иностранных дел страны Яир Лапид.

Он добавил, что МИД координируется по этому вопросу с центральным банком Израиля, министерством финансов, министерством экономики и другими структурами.

– Израиль сделает все возможное, чтобы способствовать посредническим усилиям, остановить обстрелы и возобновить мир, – заявил глава МИД, добавив, что Израиль работает вместе с США и европейскими странами.

К слову, в рамках эвакуации правительство Израиля разрешило впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране.

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