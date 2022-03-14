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Факти / Світ

Ізраїль заявив, що не стане маршрутом для обходу санкцій проти РФ

Маліновська Ангеліна
Ізраїль заявив, що не стане маршрутом для обходу санкцій проти РФ

Ізраїль не стане маршрутом для обходу санкцій західних країн проти Росії.

Про це на сторінках видання The Times of Israel заявив міністр закордонних справ країни Яір Лапід.

– Ізраїль не стане маршрутом для обходу санкцій, які США та західні країни запровадили проти Росії, – заявив Лапід.

Він зазначив, що МЗС координується з цього питання із центральним банком Ізраїлю, міністерством фінансів, міністерством економіки та іншими структурами.

– Ізраїль зробить усе можливе, щоб сприяти посередницьким зусиллям, зупинити обстріли та відновити мир, – заявив глава МЗС, додавши, що Ізраїль працює разом із США та європейськими країнами.

До речі, в рамках евакуації уряд Ізраїлю дозволив впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні.

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