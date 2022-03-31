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Факты / Мир

С доступом к социальным пакетам: Италия выдает беженцам из Украины годовую визу на проживание

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
біженці

В Италии украинским беженцам, которые спасаются от российского вторжения, будет выдан 12-месячный вид на жительство. Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Марио Драги.

По словам главы правительства Италии, украинцы получат доступ к медицинской помощи, рынку труда и ряду социальных гарантий.

Итальянские визы выдаются итальянской полицией.

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В сообщении также отмечается, что руководитель гражданской обороны Фабрицио Курсио подписал декларацию со специальным фондом о выплате беженцам из Украины помощи в размере 300 в течение максимум трех месяцев.

Напомним, что Польша готова продолжать принимать украинских беженцев столько, сколько потребуется. Об этом заявил вице-премьер, курирующий усилия Польши по приему украинских беженцев, Петр Глински. Он подчеркнул, что главным приоритетом, как для его страны, так и для остального западного альянса, должна быть помощь Украине в самозащите.

Источник: Daily News

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Фото: Depositphotos

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