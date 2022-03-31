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Факти / Світ

З доступом до соціальних пакетів: Італія видає біженцям з України річну візу на проживання

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
біженці

В Італії українським біженцям, які рятуються від російського вторгнення, буде видано 12-місячну візу на проживання. Відповідний указ підписав прем’єр-міністр країни Маріо Драгі.

За словами глави уряду Італії, українці отримають доступ до медичної допомоги, ринку праці та низці соціальних гарантій.

Італійські візи видаються італійською поліцією.

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У повідомленні також наголошується, що керівник цивільної оборони Фабріціо Курсіо підписав декларацію зі спеціальним фондом щодо виплат біженцям з України допомоги в розмірі €300 протягом максимум трьох місяців.

Нагадаємо, що Польща готова продовжувати приймати українських біженців стільки, скільки буде потрібно. Про це заявив віце-прем’єр, який курирує зусилля Польщі з прийому українських біженців, Петро Глинські. Він підкреслив, що головним пріоритетом, як для його країни, так і для решти західного альянсу, повинна бути допомога Україні в самозахисту.

Джерело: Daily News

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Фото: Depositphotos

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