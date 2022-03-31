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Факты / Украина

Байден анонсировал новый пакет санкций США против России – Ермак

Илья Нежигай редактор ленты
Байден анонсировал новый пакет санкций США против России – Ермак

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским анонсировал новые санкции против Российской Федерации в ближайшие дни.

Об этом в интервью Фактам ICTV сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, присутствовавший во время этого разговора, который состоялся 30 марта.

– Очень важно, чтобы нарабатывались новые пакеты санкций (против России, – Ред.). Я могу сказать, что я пришел к вам сразу после разговора президента Зеленского с президентом Байденом, я присутствовал на нем. И мы получили информацию, что в ближайшие дни будет новый пакет санкций со стороны американцев, – сказал Андрей Ермак.

Он отметил, что в настоящее время не может уточнить детали новых санкций против РФ, но, по его мнению, американские власти будут продолжать вводить персональные санкции против российских политиков, депутатов и людей, благодаря которым держится этот режим, и которые поддержали войну против Украины.

Руководитель Офиса президента добавил, что Украина ожидает от стран Запада санкции, которые должны затронуть крупнейшие российские банки, а также введение эмбарго на российские нефть и газ.

— Мы также рассматриваем и говорили об этом, что нужно вводить санкции, которые обеспечили бы невозможность России получать деньги за продажу нефти, а сами эти деньги могли бы использоваться в интересах Украины, — рассказал он.

Андрей Ермак отметил, что сегодня у Украины беспрецедентная поддержка со стороны множества стран мира, но нужны не громкие слова, а действия.

Накануне руководитель ОПУ заявил, что компании и корпорации, выходящие из России после начала войны, будут получать от Украины “Отличие мира”.

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