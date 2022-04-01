С сегодняшнего дня популярное в Польше приложение #myjeikp по самым различным вопросам местной системы здравоохранения доступно и беженцам из Украины, поскольку теперь есть версия и на украинском языке.
Благодаря приложению, среди прочей информации, можно узнать, как:
- получать электронные рецепты;
- получать электронные направления к профильным специалистам;
- покупать лекарства без необходимости указывать номер социального страхования;
- вакцинироваться от Covid-19;
- пройти бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию;
- как и на каких условиях лечиться в больнице.
Если возникнут вопросы или проблемы, свяжитесь по бесплатному номеру горячей линии 800 190 590 Национального фонда здоровья Польши и выберите разговор на украинском языке.
Источник: pacjent.gov.pl