С сегодняшнего дня популярное в Польше приложение #myjeikp по самым различным вопросам местной системы здравоохранения доступно и беженцам из Украины, поскольку теперь есть версия и на украинском языке.

Благодаря приложению, среди прочей информации, можно узнать, как:

получать электронные рецепты;

получать электронные направления к профильным специалистам;

покупать лекарства без необходимости указывать номер социального страхования;

вакцинироваться от Covid-19;

пройти бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию;

как и на каких условиях лечиться в больнице.

Если возникнут вопросы или проблемы, свяжитесь по бесплатному номеру горячей линии 800 190 590 Национального фонда здоровья Польши и выберите разговор на украинском языке.

Источник: pacjent.gov.pl