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Факты / Мир

Теперь на украинском: беженцы в Польше уже могут пользоваться приложением по вопросам здравоохранения

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
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С сегодняшнего дня популярное в Польше приложение #myjeikp по самым различным вопросам местной системы здравоохранения доступно и беженцам из Украины, поскольку теперь есть версия и на украинском языке.

Благодаря приложению, среди прочей информации, можно узнать, как:

  • получать электронные рецепты;
  • получать электронные направления к профильным специалистам;
  • покупать лекарства без необходимости указывать номер социального страхования;
  • вакцинироваться от Covid-19;
  • пройти бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию;
  • как и на каких условиях лечиться в больнице.

Если возникнут вопросы или проблемы, свяжитесь по бесплатному номеру горячей линии 800 190 590 Национального фонда здоровья Польши и выберите разговор на украинском языке.

Источник: pacjent.gov.pl

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Фото: Depositphotos

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