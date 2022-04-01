Відсьогодні популярний у Польщі додаток #myjeikp з найрізноманітніших питань місцевої системи охорони здоров’я доступний і біженцям з України, оскільки тепер є версія й українською мовою.
Завдяки додатку, серед іншої інформації, можна дізнатися, як:
- отримувати електронні рецепти;
- отримувати електронні направлення до профільних фахівців;
- купувати ліки без необхідності вказувати номер соціального страхування;
- вакцинуватися від Covid-19;
- пройти безкоштовне тестування на коронавірусну інфекцію;
- як і на яких умовах лікуватися в лікарні.
Якщо виникнуть запитання або проблеми, зв’яжіться за безкоштовним номером гарячої лінії 800 190 590 Національного фонду здоров’я Польщі та оберіть розмову українською мовою.
Джерело: pacjent.gov.pl