Відсьогодні популярний у Польщі додаток #myjeikp з найрізноманітніших питань місцевої системи охорони здоров’я доступний і біженцям з України, оскільки тепер є версія й українською мовою.

Завдяки додатку, серед іншої інформації, можна дізнатися, як:

отримувати електронні рецепти;

отримувати електронні направлення до профільних фахівців;

купувати ліки без необхідності вказувати номер соціального страхування;

вакцинуватися від Covid-19;

пройти безкоштовне тестування на коронавірусну інфекцію;

як і на яких умовах лікуватися в лікарні.

Якщо виникнуть запитання або проблеми, зв’яжіться за безкоштовним номером гарячої лінії 800 190 590 Національного фонду здоров’я Польщі та оберіть розмову українською мовою.

Джерело: pacjent.gov.pl