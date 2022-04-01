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Факти / Світ

Відтепер українською: біженці в Польщі вже можуть користуватися додатком з питань охорони здоров’я

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Відсьогодні популярний у Польщі додаток #myjeikp з найрізноманітніших питань місцевої системи охорони здоров’я доступний і біженцям з України, оскільки тепер є версія й українською мовою.

Завдяки додатку, серед іншої інформації, можна дізнатися, як:

  • отримувати електронні рецепти;
  • отримувати електронні направлення до профільних фахівців;
  • купувати ліки без необхідності вказувати номер соціального страхування;
  • вакцинуватися від Covid-19;
  • пройти безкоштовне тестування на коронавірусну інфекцію;
  • як і на яких умовах лікуватися в лікарні.
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Якщо виникнуть запитання або проблеми, зв’яжіться за безкоштовним номером гарячої лінії 800 190 590 Національного фонду здоров’я Польщі та оберіть розмову українською мовою.

Джерело: pacjent.gov.pl

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Фото: Depositphotos

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