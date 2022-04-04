В Молдове 4 апреля объявлено днем ​​траура по всем погибшим в Украине с начала войны. Об этом сообщил президент Майя Санду.

Она осудила зверства российских оккупантов в Буче и других украинских городах.

– Как и весь мир, мы шокированы резней в городе Буча под Киевом. Молдова жестко осуждает это преступление против человечества, так же как осудила незаконную, ничем не спровоцированную войну, начатую Россией против Украины. Мы объявим завтра, 4 апреля 2022 года, днем ​​национального траура в память всех невинно погибших за последние 39 дней в Украине, — написала Санду.

Impossible to look at atrocities in #Bucha & other ???????? cities. Shocked at the brutality against civilians. Moldova strongly condemns these crimes against humanity, this illegal & unprovoked war against #Ukraine. ???????? declares tomorrow a day of mourning for all lives lost in ????????. — Maia Sandu (@sandumaiamd) April 3, 2022

Напомним, ранее Санду заявила, что Молдова не присоединится к антироссийским санкциям ЕС, поскольку страна может остаться без газа и электроэнергии.

Она подчеркнула, что важнейшей зависимостью Кишинева от Москвы являются энергоносители, альтернативы которых у Молдовы нет.