В Молдове 4 апреля объявлено днем ​​траура по всем погибшим в Украине с начала войны. Об этом сообщил президент Майя Санду.

Она осудила зверства российских оккупантов в Буче и других украинских городах.

Impossible to look at atrocities in #Bucha & other ???????? cities. Shocked at the brutality against civilians.

Moldova strongly condemns these crimes against humanity, this illegal & unprovoked war against #Ukraine.

???????? declares tomorrow a day of mourning for all lives lost in ????????.

— Maia Sandu (@sandumaiamd) April 3, 2022