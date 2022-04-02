Молдова відмовляється від долучення до західних санкцій проти РФ, оскільки тоді країна може залишитися без газу та електроенергії.

Про це пише Newsmaker із посиланням на інтерв’ю президента Молдови Маї Санду.

Вона розповіла про наслідки для Республіки, які, як вона вважає, можуть торкнутись Молдови в разі введення санкцій проти Росії, при цьому вона зазначила, що війна РФ проти України вже вплинула на експорт та імпорт Молдови.

– Коли ми говоримо про санкції загалом, не вдаючись у деталі, це дуже поверховий підхід. Обговорімо, що можуть означати санкції щодо експорту та імпорту: у нас і так немає доступу ні на український ринок, ні на російський, ні на білоруський. Тому що є перешкода – війна. І експорт, і імпорт із цими країнами заблокований, – сказала Мая Санду.

Вона наголосила, що найважливішою залежністю Кишинева від Москви є енергоносії, альтернативи яких у Молдови немає.

– Чи можемо ми сьогодні залишити країну без природного газу та електрики? Ні, ми не можемо. Ні заради наших громадян, ні заради 100 тис. українських біженців, 50 тис. з яких діти, — заявила Мая Санду.

Президент Молдови додала, що її Республіка користується повною підтримкою своїх західних партнерів. Ба більше, вони навіть намагатимуться допомогти Кишиневу знайти альтернативні варіанти енергоресурсів.

– Однак доти ми, очевидно, не можемо ігнорувати реальність, – додала президент.

На зауваження журналістки про те, що Київ розгніваний ставленням Молдови, Санду відповіла:

– Звичайно, ми маємо зробити все, щоб зупинити цю війну. Але є певні речі, які ми маємо забезпечити для наших громадян. Залишивши країну без енергоресурсів та дестабілізувавши ситуацію тут (у Молдові, – Ред.), ми не допоможемо нікому: ні Молдові, ні Україні, ні нашим партнерам на Заході, – заявила вона.

Нагадаємо, раніше президент Молдови заявила, що її країна відмовляється долучатись до санкцій країн Заходу, які були уведені проти Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

Джерела: NewsMaker, Radio Europa Liberă Moldova