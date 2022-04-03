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Факты / Украина

Вы вырастили ублюдков: Зеленский обратился к русским матерям после зверств в Буче

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Вы вырастили ублюдков: Зеленский обратился к русским матерям после зверств в Буче

Президент Владимир Зеленский отреагировал на зверства русских военных в Буче.

Глава государства опубликовал жуткие кадры и упрекнул НАТО в промедлении с приглашением Украины в Североатлантический альянс.

По словам Зеленского, 14 лет назад можно было бы предотвратить полномасштабное вторжение России в Украину. Кроме того, президент обратился к российским матерям.

– Бухарест, декларация саммита НАТО. 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить. Чтобы Россия не пришла. Буча, Киевская область. Теперь. Россия пришла. Советую посмотреть матерям русских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародеры, палачи, – написал Зеленский.

Отметим, что в 2008 году украинские власти надеялись получить План действий по поводу членства (ПДЧ) в Альянсе, но это решение не нашло поддержки части союзников. В частности, против него выступили Франция и Германия.

Напомним, что город Буча Киевской области украинские защитники освободили 31 марта. С первых дней широкомасштабной войны России против Украины там шли бои.

Мэр Бучи сообщил, что была найдена братская могила, в которой похоронены 280 человек, но подсчеты погибших в городе еще ведутся.

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Фото: Офис президента

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