У Молдові 4 квітня оголошено днем жалоби за всіма загиблими в Україні з початку війни. Про це повідомила президент Майя Санду.

Вона засудила звірства російських окупантів у Бучі та інших українських містах

Impossible to look at atrocities in #Bucha & other ???????? cities. Shocked at the brutality against civilians.

Moldova strongly condemns these crimes against humanity, this illegal & unprovoked war against #Ukraine.

???????? declares tomorrow a day of mourning for all lives lost in ????????.

— Maia Sandu (@sandumaiamd) April 3, 2022