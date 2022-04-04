У Молдові 4 квітня оголошено днем жалоби за всіма загиблими в Україні з початку війни. Про це повідомила президент Майя Санду.

Вона засудила звірства російських окупантів у Бучі та інших українських містах

– Як і весь світ, ми шоковані різаниною у місті Буча під Києвом. Молдова жорстко засуджує цей злочин проти людства, так само, як засудила незаконну, нічим не спровоковану війну, розпочату Росією проти України. Ми оголосимо завтра, 4 квітня 2022 року, днем національної жалоби на згадку про всіх безневинно загиблих за останні 39 днів в Україні, – написала Санду.

Impossible to look at atrocities in #Bucha & other ???????? cities. Shocked at the brutality against civilians. Moldova strongly condemns these crimes against humanity, this illegal & unprovoked war against #Ukraine. ???????? declares tomorrow a day of mourning for all lives lost in ????????. — Maia Sandu (@sandumaiamd) April 3, 2022

Нагадаємо, раніше Санду заявила, що Молдова не приєднається до антиросійських санкцій ЄС, оскільки країна може залишитися без газу та електроенергії.

Вона наголосила, що найважливішою залежністю Кишинева від Москви є енергоносії, альтернативи яких у Молдови немає.