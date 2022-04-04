Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 39 день війни
Вбили Вбили
158 дітей
Поранили Поранили
>258 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 179 дорослих
Факти / Світ

Молдова засудила звірства окупантів у Бучі та оголосила день жалоби за загиблими в Україні

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Майя Санду

У Молдові 4 квітня оголошено днем жалоби за всіма загиблими в Україні з початку війни. Про це повідомила президент Майя Санду.

Вона засудила звірства російських окупантів у Бучі та інших українських містах

– Як і весь світ, ми шоковані різаниною у місті Буча під Києвом. Молдова жорстко засуджує цей злочин проти людства, так само, як засудила незаконну, нічим не спровоковану війну, розпочату Росією проти України. Ми оголосимо завтра, 4 квітня 2022 року, днем національної жалоби на згадку про всіх безневинно загиблих за останні 39 днів в Україні, – написала Санду.

Нагадаємо, раніше Санду заявила, що Молдова не приєднається до антиросійських санкцій ЄС, оскільки країна може залишитися без газу та електроенергії.

Вона наголосила, що найважливішою залежністю Кишинева від Москви є енергоносії, альтернативи яких у Молдови немає.

Читайте
Ви виростили виродків: Зеленський звернувся до російських матерів після звірств у Бучі

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка