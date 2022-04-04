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Факты / Мир

Друзья Путина: Орбан и Вучич одержали победы на выборах в Венгрии и Сербии

Марта Бондаренко редактор ленты
Друзья Путина: Орбан и Вучич одержали победы на выборах в Венгрии и Сербии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с большим перевесом одержал победу на выборах и теперь идет на четвертый срок. Об этом сообщает BBC.

Предварительные результаты голосования показывают, что его правая партия Fidesz набрала 53,1% голосов при подсчете 98%.

Оппозиционный альянс во главе с Петром Марки-Заем сильно отстал — он набрал 35%.

В своей победной речи Орбан раскритиковал Брюссель и президента Украины Владимира Зеленского, назвав их оппонентами.

— У нас никогда не было так много противников. Брюссельские бюрократы… ведущие международные СМИ и президент Украины, — сказал Орбан.

Ранее Зеленский неоднократно критиковал запрет Орбана на передачу оружия Украине. Хотя премьер Венгрии осудил военное вторжение российских войск в Украину.

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Как сообщает BBC, у Орбана были сложные отношения с Евросоюзом, который считает, что Fidesz подорвала демократические институты Венгрии. А за 12 лет пребывания у власти Орбан переписал конституцию, заполнил высшие суды своими назначенцами и изменил избирательную систему в свою пользу.

Также на второй срок пойдут президент Сербии Александр Вучич и его Прогрессивная партия.

По предварительным данным, Вучич набирает почти 60% голосов, а Прогрессивная партия сохранит свое лидерство в Национальной ассамблее, получив более 40% голосов.

Александр Вучич сказал, что гордится огромной поддержкой народа, и назвал свою кампанию “самой чистой и красивой в истории Сербии”.

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В качестве приоритетов на второй срок он назвал продолжение развития Сербии, привлечение иностранных инвестиций и обеспечение мира и стабильности. А еще он указал, что будет стремиться поддерживать традиционные связи Белграда с Москвой, продолжая при этом переговоры о членстве в ЕС.

— Самое главное — хорошие отношения в регионе, но и не разрывать связи с традиционными друзьями, — сказал Александр Вучич.

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Источники: BBC, BBC

Фото: Getty Images

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