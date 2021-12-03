Пригласил в Украину: о чем говорил Зеленский с Орбаном

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить страну с официальным визитом.
Соответствующее заявление он сделал в ходе телефонных переговоров, которые состоялись по случаю 30-летнего юбилея установления дипотношений между двумя странами.
По словам Зеленского, Венгрия стала первой страной, которая согласилась установить дипломатические отношения с Украиной.
— Мы будем всегда помнить это проявление солидарности и поддержки Украины, – сказал президент.
Он поблагодарил Орбана за поддержку территориальной целостности страны.
По словам Зеленского, Украина готова работать с Венгрией над реализацией потенциала двусторонних отношений, которые послужат на пользу двух народов.
Стороны также говорили о развитии сотрудничества и достижении прогресса по вопросам, стоящим на повестке дня.