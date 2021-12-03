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Факты / Украина / Политика

Пригласил в Украину: о чем говорил Зеленский с Орбаном

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить страну с официальным визитом.

Соответствующее заявление он сделал в ходе телефонных переговоров, которые состоялись по случаю 30-летнего юбилея установления дипотношений между двумя странами.

По словам Зеленского, Венгрия стала первой страной, которая согласилась установить дипломатические отношения с Украиной.

— Мы будем всегда помнить это проявление солидарности и поддержки Украины, – сказал президент.

Он поблагодарил Орбана за поддержку территориальной целостности страны.

По словам Зеленского, Украина готова работать с Венгрией над реализацией потенциала двусторонних отношений, которые послужат на пользу двух народов.

Стороны также говорили о развитии сотрудничества и достижении прогресса по вопросам, стоящим на повестке дня.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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