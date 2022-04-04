Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан із великою перевагою здобув перемогу на виборах і тепер іде на четвертий термін. Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Попередні результати голосування показують, що його права партія Fidesz набрала 53,1% голосів при підрахунку 98%.

Опозиційний альянс на чолі з Петром Маркі-Заєм сильно відстав – він набрав 35%.

У своїй переможній промові Орбан розкритикував Брюссель та президента України Володимира Зеленського, назвавши їх опонентами.

– У нас ніколи не було так багато супротивників. Брюссельські бюрократи… провідні міжнародні ЗМІ та президент України, – сказав Орбан.

Раніше Зеленський неодноразово критикував заборону Орбана на передачу зброї Україні. Хоча прем’єр Угорщини засудив військове вторгнення російських військ в Україну.

Як повідомляє BBC, Орбан мав складні відносини з Євросоюзом, який вважає, що Fidesz підірвала демократичні інститути Угорщини. А за 12 років перебування при владі Орбан переписав конституцію, заповнив вищі суди своїми призначенцями та змінив виборчу систему на свою користь.

Також на другий термін підуть президент Сербії Олександр Вучич та його Прогресивна партія.

За попередніми даними, Вучич набирає майже 60% голосів, а Прогресивна партія збереже своє лідерство у Національній асамблеї, отримавши понад 40% голосів.

Олександр Вучич сказав, що пишається величезною підтримкою народу, і назвав свою кампанію “найчистішою та найкрасивішою в історії Сербії”.

Як пріоритети на другий термін він назвав продовження розвитку Сербії, залучення іноземних інвестицій та забезпечення миру й стабільності. А ще він зазначив, що прагнутиме підтримувати традиційні зв’язки Белграда з Москвою, продовжуючи при цьому переговори про членство в ЄС.