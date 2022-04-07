В Брюсселе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом решительно заявил, что Украина нуждается в самолетах, противокорабельных ракетах, бронетранспортерах и тяжелых системах противовоздушной обороны.

Кулеба подчеркнул, что за последние недели Вооруженные силы Украины и весь наш народ продемонстрировал как бороться и как побеждать. Но нам необходимо тяжелое вооружение, чтобы не было такого огромного количества жертв.

— Но без стабильных и достаточных поставок всего оружия, о котором просит Украина, эта победа будет сопровождаться огромными жертвами. Чем больше оружия мы получим и чем быстрее оно приедет в Украину, тем больше человеческих жизней будет спасено и тем больше городов и сел не будут разрушены, и “Буч” больше не будет, — сказал Дмитрий Кулеба.

Глава МИД призвал политиков отложить все сомнения и предоставить Украине все, в чем она нуждается.

— Моя повестка дня очень проста, в ней есть только три темы: оружие, оружие и оружие. Мы уверенны, что лучший способ помочь Украине сейчас, — отметил министр.

По его словам, нет разницы между оборонительным оружием и наступательным, потому что любое оружие, используемое украинской армией в борьбе против российских захватчиков, является оборонительным по определению.