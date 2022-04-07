Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 42 день войны
Убили Убили
167 детей
Ранили Ранили
>297 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Мир

Кулеба — генсеку НАТО: Украина нуждается в самолетах, ракетах и системах ПВО

Марта Бондаренко редактор ленты
Кулеба — генсеку НАТО: Украина нуждается в самолетах, ракетах и системах ПВО

В Брюсселе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом решительно заявил, что Украина нуждается в самолетах, противокорабельных ракетах, бронетранспортерах и тяжелых системах противовоздушной обороны.

Кулеба подчеркнул, что за последние недели Вооруженные силы Украины и весь наш народ продемонстрировал как бороться и как побеждать. Но нам необходимо тяжелое вооружение, чтобы не было такого огромного количества жертв.

— Но без стабильных и достаточных поставок всего оружия, о котором просит Украина, эта победа будет сопровождаться огромными жертвами. Чем больше оружия мы получим и чем быстрее оно приедет в Украину, тем больше человеческих жизней будет спасено и тем больше городов и сел не будут разрушены, и “Буч” больше не будет, — сказал Дмитрий Кулеба.

Глава МИД призвал политиков отложить все сомнения и предоставить Украине все, в чем она нуждается.

— Моя повестка дня очень проста, в ней есть только три темы: оружие, оружие и оружие. Мы уверенны, что лучший способ помочь Украине сейчас, — отметил министр.

По его словам, нет разницы между оборонительным оружием и наступательным, потому что любое оружие, используемое украинской армией в борьбе против российских захватчиков, является оборонительным по определению.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка