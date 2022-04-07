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Кулеба – генсеку НАТО: Україна потребує літаків, ракет і систем ППО

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Кулеба – генсеку НАТО: Україна потребує літаків, ракет і систем ППО

У Брюсселі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом рішуче заявив, що Україна потребує літаків, протикорабельних ракет, бронетранспортерів та важких систем протиповітряної оборони.

Кулеба наголосив, що за останні тижні Збройні сили України та весь наш народ продемонстрував як боротися та як перемагати. Але нам потрібне важке озброєння, щоб не було такої величезної кількості жертв.

– Але без стабільних і достатніх поставок усієї зброї, про яку просить Україна, ця перемога супроводжуватиметься величезними жертвами. Чим більше зброї ми отримаємо і чим швидше вона приїде в Україну, тим більше людських життів буде врятовано і тим більше міст і сіл не буде зруйновано, і Буч більше не буде, – сказав Дмитро Кулеба.

Голова МЗС закликав політиків відкласти всі сумніви і надати Україні все, чого вона потребує.

– Мій порядок денний дуже простий, у ньому є лише три теми: зброя, зброя та зброя. Ми впевнені, що найкращий спосіб допомогти Україні зараз, – зазначив міністр.

За його словами, немає різниці між оборонною зброєю та наступальною, тому що будь-яка зброя, яка використовується українською армією у боротьбі проти російських загарбників, є оборонною за визначенням.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Getty Images

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