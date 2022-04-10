Российские войска, которые были передислоцированы из-под северных областей Украины, включая Киевскую, находятся в плохом моральном состоянии и вряд ли смогут обеспечить прорыв на Востоке Украины.

С такой оценкой выступили аналитики вашингтонской исследовательской группы, которые отслеживают ход войны РФ против Украины.

— Российские войска, которые были отведены из районов вокруг столицы Украины в рамках подготовки к повторному развертыванию на востоке, вряд ли смогут обеспечить прорыв России и сталкиваются с низким моральным духом, — говорится в сообщении

Кроме захвата города Изюм в Харьковской области на прошлой неделе, российские войск больше “не добилась никаких территориальных успехов” за последние несколько дней, хотя продолжают пытаться связать своих военных из оккупированного Крыма с боевиками из “ЛДНР”, говорится в докладе Института изучения войны.

Большинство солдат в некоторых российских подразделениях, выведенных из войны, теперь отказываются возвращаться на поле боя, отмечается в докладе со ссылкой на сообщение украинского Генерального штаба, сделанное в пятницу.

Кроме того, военнослужащие ВС РФ, у которых истек срок контракта, вынуждены продолжать воевать.

— Ни одно из этих утверждений не может быть проверено независимо, но эти сообщения повторяют недавние оценки западных правительств и другие отчеты о российских военных с начала войны, — отмечает New York Times.

В отчете института также говорится, что украинские войска продолжают оказывать давление на российские войска в двух осажденных городах на юге, Мариуполе и Херсоне, которые были окружены с первых дней войны.

Министерство обороны Великобритании заявило 9 апреля, что российские военные все больше полагаются на удары с воздуха после того, как столкнулись с провалом наступательных операций по всей Украине.

Аналитики отмечают, что российский ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля может стать предвестником того, что может ожидать регион, поскольку авиаудары продолжают совершаться на востоке и юге Украины.

8 апреля глава Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что российские войска планируют начать наступление на Харьков, после чего планируют атаковать Мариуполь.

В то же время Генеральный штаб ВСУ 9 апреля сообщил, что основными усилиями оккупантов в ближайшее время станут Мариуполь и наступление в районе Изюма.