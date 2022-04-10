Переговори президентів України та Росії відбудуться після бойового зіткнення на Донбасі.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

– Просто говорити, що через тиждень чи два ми зустрінемося на рівні президентів… Ні. Це буде відбуватись наступним чином. Україна вже готова до великих битв, Україна має перемогти в цих битвах, зокрема на Донбасі, після цього Україна отримає більш суттєву переговорну позицію, з якої може диктувати певні умови. Після цього президенти будуть зустрічатись. Це може зайняти два тижні, може зайняти три, – сказав він.

Він наголосив на тому, що Росія має позбутися своїх імперських ілюзій, а Україна є єдиною державою, яка може поставити крапку на людожерських режимах.

– Росія має позбутися своїх імперських ілюзій, і Україна – це єдина держава в світі, яка це зробить. І скільки нам треба часу на це, вже немає різниці. Ми будемо робити все, щоб отримати певні, дуже потужні гарантії безпеки для України, щоб назавжди закрити свої кордони від імперських амбіцій таких країн як РФ. І президент піде на переговори тоді, коли в нас будуть абсолютно чіткі позиції для цього, – сказав радник голови ОП.