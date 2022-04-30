Страны Европейского союза, скорее всего, уже на следующей неделе утвердят поэтапное эмбарго на поставки российской нефти,

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на официальные лица.

Как отмечает издание, тем самым будет положен конец давно откладываемой мере, которая разделила членов блока и подчеркнула их зависимость от российских источников энергии.

Так, странам ЕС потребовались недели, чтобы согласовать контуры этой меры, и интенсивные переговоры будут продолжаться в выходные, прежде чем Европейская комиссия, исполнительная власть блока, положит на бумагу окончательный вариант предложения для утверждения послами стран ЕС.

По словам нескольких чиновников и дипломатов, вовлеченных в процесс, послы встретятся в среду и ожидают окончательного одобрения к концу недели.

Дипломаты и чиновники говорили на условиях анонимности, так как они не уполномочены публично говорить о ходе деликатных переговоров.

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По его словам, эмбарго на поставки нефти станет самым большим и самым важным новым шагом в шестом пакете санкций ЕС с момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Пакет также будет включать санкции против крупнейшего российского банка, Сбербанка, который до сих пор был обойден стороной, а также дополнительные меры против высокопоставленных россиян, сообщили официальные лица.

— Если в последнюю минуту Венгрия, которая тянет время, не выдвинет маловероятное требование, процесс должен быть завершен без проведения встречи лидеров ЕС, что позволит избежать трудоемких усилий по привлечению всех 27 глав государств в Брюссель, — сообщили источники издания.

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Согласно оценке NYT, эмбарго, скорее всего, затронет российскую нефть, перевозимую танкерами, быстрее, чем нефть, поступающую по трубопроводу, что может занять несколько месяцев. В обоих случаях, однако, вероятно, что блок позволит своим членам свернуть существующие контракты с российскими нефтяными компаниями, как это было сделано с запретом на уголь, на введение которого было дано четыре месяца.

Позиция Германии сыграла решающую роль в выработке новой меры; эта страна, экономический лидер блока, на момент вторжения в Украину импортировала около трети своей нефти из России. Но ее влиятельный министр энергетики Роберт Хабек заявил на этой неделе, что в последние недели Германии удалось сократить этот показатель всего до 12 процентов, что делает полное эмбарго “управляемым”.

— Проблема, которая казалась очень большой для Германии всего несколько недель назад, стала намного меньше, — сказал Роберт Хабек.

Он добавил, что Германия очень и очень близко подошла к независимости от импорта российской нефти. При этом он объяснил, как ей удалось добиться этого так быстро.

— Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу, обеспечивая около четверти ежегодных потребностей блока, по данным за 2020 год, около половины всего российского экспорта. По мере постепенного введения нефтяного эмбарго, по словам официальных лиц, блок будет стремиться восполнить недостаток за счет увеличения импорта из других источников, таких как страны Персидского залива, Нигерия, Казахстан и Азербайджан, сказал он.

Эмбарго, даже если оно будет смягчено поэтапным введением в течение нескольких месяцев, вероятно, окажет давление на мировые цены на нефть, усугубляя и без того высокую стоимость энергоносителей во всем мире, отмечает NYT.

На прошлой неделе Джанет Йеллен, министр финансов США, предложила идею смягчения последствий эмбарго: вместо прямого эмбарго ввести тарифы или ограничить цены на российскую нефть. Но этот вариант не нашел поддержки у европейцев, говорят чиновники.