Країни Європейського союзу, швидше за все, вже наступного тижня затвердять поетапне ембарго на постачання російської нафти.

Про це повідомляє New York Times із посиланням на офіційні особи.

Як зазначає видання, цим буде покладено край давно відкладеної міри, яка розділила членів блоку і підкреслила їхню залежність від російських джерел енергії.

Так, країнам ЄС були потрібні тижні, щоб узгодити контури цього заходу, і інтенсивні переговори будуть продовжуватися у вихідні, перш ніж Європейська комісія, виконавча влада блоку, покладе на папір остаточний варіант пропозиції для затвердження послами країн ЄС.

За словами кількох чиновників та дипломатів, залучених у процес, посли зустрінуться у середу та очікують остаточного схвалення до кінця тижня.

Дипломати та чиновники говорили на умовах анонімності, оскільки вони не уповноважені публічно говорити про перебіг делікатних переговорів.

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За його словами, ембарго на постачання нафти стане найбільшим та найважливішим новим кроком у шостому пакеті санкцій ЄС з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Пакет також включатиме санкції проти найбільшого російського банку, Ощадбанку, який досі обійшов стороною, а також додаткові заходи проти високопоставлених росіян, повідомили офіційні особи.

– Якщо в останню хвилину Угорщина, яка тягне час, не висуне малоймовірної вимоги, процес має бути завершений без проведення зустрічі лідерів ЄС, що дозволить уникнути трудомістких зусиль із залучення всіх 27 глав держав до Брюсселя, – повідомили джерела видання.

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Згідно з оцінкою NYT, ембарго, швидше за все, торкнеться російської нафти, що перевозиться танкерами, з більшою імовірністю, ніж нафта, що надходить трубопроводом, бо це може зайняти кілька місяців. В обох випадках, ймовірно, блок дозволить своїм членам згорнути існуючі контракти з російськими нафтовими компаніями, як це було зроблено із забороною на вугілля, на введення якого було дано чотири місяці.

Позиція Німеччини зіграла вирішальну роль у виробленні нового заходу; Ця країна, економічний лідер блоку, на момент вторгнення в Україну імпортувала близько третини своєї нафти з Росії. Але її впливовий міністр енергетики Роберт Хабек заявив цього тижня, що останніми тижнями Німеччини вдалося скоротити цей показник лише до 12 відсотків, що робить повне ембарго “керованим”.

– Проблема, яка здавалася дуже великою для Німеччини лише кілька тижнів тому, стала набагато меншою, – сказав Роберт Хабек.

Він додав, що Німеччина дуже близько підійшла до незалежності від імпорту російської нафти. При цьому він пояснив, як їй вдалося досягти цього так швидко.

– Росія є найбільшим постачальником нафти до Європи, забезпечуючи близько чверті щорічних потреб блоку, за даними 2020 року, близько половини всього російського експорту. У міру поступового запровадження нафтового ембарго, за словами офіційних осіб, блок прагнутиме заповнити недолік за рахунок збільшення імпорту з інших джерел, таких як країни Перської затоки, Нігерія, Казахстан та Азербайджан, сказав він.

Ембарго, навіть якщо воно буде пом’якшене поетапним запровадженням протягом кількох місяців, ймовірно, чинитиме тиск на світові ціни на нафту, посилюючи і без того високу вартість енергоносіїв у всьому світі, зазначає NYT.

Минулого тижня Джанет Йеллен, міністр фінансів США, запропонувала ідею пом’якшення наслідків ембарго: замість прямого ембарго запровадити тарифи або обмежити ціни на російську нафту. Але цей варіант не знайшов підтримки у європейців, кажуть урядовці.