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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Кулеба и Трасс договорились о скорейшем введении эмбарго на импорт нефти РФ в Европу

Анастасия Гевко редактор ленты
Кулеба и Трасс договорились о скорейшем введении эмбарго на импорт нефти РФ в Европу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об итогах переговоров с британской коллегой Лиз Трасс в пятницу, 29 апреля.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

– В нашем новом сегодняшнем телефонном звонке с Лиз Трасс мы обсудили дальнейшие поставки оружия Украине и договорились о необходимости скорейшего введения реального эмбарго на импорт российской нефти в Европу. Реальное означает 0% и без примесей. Мы также обсудили вопросы гарантий безопасности Украины, – сообщил Кулеба.

Напомним, ранее стало известно, что некоторые компании в Европе продавали смешанную нефть, чтобы покупатели не знали о ее российском происхождении. Главное правило – чтобы в этой смеси было не более 49,99% российской нефти и 50,01% других марок. 

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Фото: Depositphotos

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