Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об итогах переговоров с британской коллегой Лиз Трасс в пятницу, 29 апреля.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

– В нашем новом сегодняшнем телефонном звонке с Лиз Трасс мы обсудили дальнейшие поставки оружия Украине и договорились о необходимости скорейшего введения реального эмбарго на импорт российской нефти в Европу. Реальное означает 0% и без примесей. Мы также обсудили вопросы гарантий безопасности Украины, – сообщил Кулеба.

Напомним, ранее стало известно, что некоторые компании в Европе продавали смешанную нефть, чтобы покупатели не знали о ее российском происхождении. Главное правило – чтобы в этой смеси было не более 49,99% российской нефти и 50,01% других марок.