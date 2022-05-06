В Израиле снова неспокойно, на улице Ибн-Гвироль в религиозном городе Эльад произошел теракт. В результате погибло три человека, еще четверо получили ранения.

По предварительной информации, двое мужчин напали на прохожих. У одного из преступников было с собой огнестрельное, у второго – холодное оружие.

ХАМАС заявил, что этот теракт в Эльаде стал “еще одной героической и качественной операцией, которая наносит серьезный удар по оккупационному режиму”.

Напомним, что Министерство иностранных дел России обвинило Израиль в том, что его правительство поддерживает “неонацистский режим в Киеве”.

Источник: Time of Israel