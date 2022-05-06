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Теракт в Ізраїлі: на перехожих напали з вогнепальною та холодною зброєю

Маліновська Ангеліна Редактор сайту
Теракт в Ізраїлі: на перехожих напали з вогнепальною та холодною зброєю

В Ізраїлі знову неспокійно, на вулиці Ібн-Гвіроль у релігійному місті Ельад стався теракт. У результаті загинуло троє людей, ще четверо отримали поранення.

За попередньою інформацією, двоє чоловіків напали на перехожих. Один зі злочинців мав із собою вогнепальну, другий – холодну зброю.

ХАМАС заявив, що цей теракт в Ельаді став “ще однією героїчною та якісною операцією, яка завдає серйозного удару по окупаційному режиму”.

Нагадаємо, що два дні тому Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Ізраїль у тому, що його уряд підтримує “неонацистський режим у Києві”.

Джерело: Time of Israel

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