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Факты / Мир

Российские захватчики отказываются продолжать наступление на Донбассе — CNN

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Российские захватчики отказываются продолжать наступление на Донбассе — CNN

Российские войска и офицеры среднего звена разных уровней, вплоть до уровня батальона, отказываются подчиняться приказам продолжать наступление на Донбасс в Украине.

Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны. По его словам, “офицеры либо отказались подчиняться приказам, либо не подчиняются им с тем же рвением, какого вы ожидаете от офицера”.

Он утверждает, что российские войска боролись с падением морального духа с начала вторжения, что является лишь одной из многочисленных проблем, которые преследовали российских военных во время этой войны.

Также российские войска по-прежнему сталкиваются с проблемами материально-технического обеспечения, которые замедляют их продвижение.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что несмотря на скрытую мобилизацию на территории РФ и принудительную мобилизацию мужчин на временно неподконтрольных территориях Украины, российское командование не в состоянии обеспечить полноценное комплектование боевых подразделений.

Матери российских срочников сейчас заваливают жалобами уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, но в ответ получают ложь и отписки.

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Фото: Минобороны

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Источник: CNN

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