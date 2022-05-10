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Факти / Світ

Російські загарбники відмовляються продовжувати наступ на Донбасі – CNN

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Російські загарбники відмовляються продовжувати наступ на Донбасі – CNN

Російські війська та офіцери середньої ланки різних рівнів, аж до рівня батальйону, відмовляються підкорятися наказам продовжувати наступ на Донбас в Україні.

Про це пише CNN із посиланням на високопоставленого представника Міністерства оборони. За його словами, “офіцери або відмовилися підкорятися наказам, або не підкоряються їм із тим же завзяттям, якого ви очікуєте від офіцера”.

Він стверджує, що російські війська боролися з падінням морального духу від початку вторгнення, що є лише однією з численних проблем, які переслідували російських військових під час цієї війни.

Також російські війська, як і раніше, стикаються з проблемами матеріально-технічного забезпечення, які уповільнюють їхнє просування.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що попри приховану мобілізацію на території РФ та примусову мобілізацію чоловіків на тимчасово непідконтрольних територіях України, російське командування не в змозі забезпечити повноцінне комплектування бойових підрозділів.

Матері російських строковиків наразі завалюють скаргами уповноважену з прав людини у РФ Тетяну Москалькову, але у відповідь отримують брехню та відписки.

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Фото: Міноборони

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Джерело: CNN

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