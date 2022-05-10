Вакансии без знания языка: как можно трудоустроиться в Польше беженцам из Украины

Какие варианты сегодня предлагают польские работодатели украинцам, которые оказались в этой стране, спасаясь от ужасов российской агрессии. На какие вакансии и с какой оплатой могут рассчитывать те наши соотечественники, которые не владеют польским языком.

С этими и другими аспектами трудоустройства беженцев из Украины разобрались журналисты одного из ведущих украинских СМИ.

Для начала напомним, что согласно базе данных PESEL — аналог украинского идентификационного номера налогоплательщика — право на официальное трудоустройство получили свыше 400 тыс. украинских беженцев трудоспособного возраста. Около 100 тыс. из них уже получили работу. То есть речь идет о каждом четвертом трудоспособном нашем соотечественнике.

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Во многом такой показатель стал возможным, благодаря тому обстоятельству, что в Польше актуальна проблема нехватки рабочей силы. Особенно остро этот вопрос стоит для сельской местности страны, где украинцев охотно берут на работу мелкие фермеры.

— Меня пригласили поработать у фермера в селе, в котором поляк приютил наши две семьи с детьми. Платят 25 злотых в час. Один день пололи сорняки вокруг дома и фермы, на другой — мыли кафельные стены в молочном цехе, — рассказала Ольга из Житомира, которая до войны работала инженером в банке.

Сообщается, что, например, в пригороде Вроцлава приглашают семейные пары для сезонной работы: полоть и формировать клумбы, косить траву. За это платят 16 злотых в час (10 часов в день, 5-6 дней в неделю). Минимально за месяц можно заработать 3 200 злотых (22 400 гривен). За жилье высчитывают 200 злотых на месяц. Транспорт и одежду предоставляют.

Более высокий уровень оплаты — за работу с доильным аппаратом на ферме. За этот труд платят от 4 500 до 5 000 злотых (до 35 тысяч гривен).

Работа по специальности тоже возможна

Если говорить о работе по специальности, то среди вакансий довольно часто встречаются довольно выгодные предложения.

Например, в Варшаве швее предлагают за работу 17 злотых в час за сшивание материала воздушных фильтров для климатических установок (10-12 часов, за жилье 300 злотых). В месяц при 5-дневной неделе зарплата составит около 4 000 злотых (28 тысяч гривен).

Накануне туристического сезона весьма востребованы и массажисты с зарплатой около 5 000 злотых. В центрах реабилитации сотрудникам с медицинским образованием за полный рабочий день платят 6 000 злотых (42 тысяч гривен).

В ресторанах, особенно в курортных регионах, можно устроиться поваром или его помощником с оплатой до 12 тыс. злотых на месяц (84 тыс. гривен). Чтобы претендовать на высокую зарплату, нужно знать польскую кухню и уметь готовить блюда еще каких-то других стран.

Для украинцев много работы на заводах

Например, неподалеку от Гданьска возле Балтийского моря есть вакансия по чистке, нарезке и упаковке рыбы.

Рабочий день – с 5.30 до 16.30 шесть дней в неделю. Условия работы – при температуре 12-16 градусов. Обеды, жилье рядом с работой – бесплатно. Заработать можно в среднем 4 000 злотых (28 тысяч гривен).

Также на склады и в супермаркеты на выкладку товаров с паллетов на полки есть много вакансий. Средняя зарплата – 16 злотых в час. Преимущество такой работы – бесплатное жилье. Минусы – нужно поднимать тяжести, например блоки упаковок с соками или минеральной водой, консервами.

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